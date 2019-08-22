2019-08-22T15:29:14+03:00
Общество

Александр Моор: Звание «комсомолец» - состояние души и человеческий знак качества

Губернатор Тюменской области провёл приём, посвящённый 100-летию тюменского комсомола
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Александр Моор: Звание «комсомолец» - состояние души и человеческий знак качестваАлександр Моор: Звание «комсомолец» - состояние души и человеческий знак качестваФото: Пресс-служба губернатора Тюменской области
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Звание «комсомолец» сегодня – это не принадлежность к какой-то организации, а состояние души и хороший человеческий знак качества. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор на торжественном приёме, посвящённом 100-летию тюменского комсомола. По словам главы региона, большой и удивительный путь истории Тюменской области – путь, который был проторен именно комсомольцами.

- Первые комсомольцы поднимали нашу страну в двадцатые годы, защищали во время гражданской войны и так же, как все жители страны, совершили подвиг в годы Великой Отечественной войны. Почти 14 тысяч комсомольцев ушли на фронт с территории будущей Тюменской области, - отметил Александр Моор.

Губернатор поведал, что комсомольцы, которые ставила трудовые рекорды в сельском хозяйстве и на производстве, всегда были первыми. Они первыми отправлялись в экспедиции и на комсомольско-молодёжные стройки, которые в эпоху освоения Севера приобрели статус Всесоюзной ударной комсомольской стройки №1.

Как подчеркнул губернатор, строительство новых городов на Ямале и в Югре, тысяч километров автомобильных и железных дорог, мостов, десятков нефте- и газопроводов, предприятий – всё это сделано руками молодых людей.

- Нынешним молодым поколениям трудно представить, в каких условиях работали тогда их сверстники – без больниц, школ и детских садов. Без привычных сегодня комфортных бытовых условий. Мне трудно представить, как за такой короткий исторический период люди смогли освоить такую огромную территорию и создать масштабный топливно-энергетический комплекс, которым сегодня гордится вся страна, с которым считается весь мир, - отметил Александр Моор.

На приёме у губернатора комсомольцы разных лет, участники организации «Комсомольской братство» получили из рук главы региона благодарственные письма за вклад в становление и развитие первой в мире молодёжной организации, за верность комсомольским традициям и активное участие в подготовке и проведении юбилея комсомола.

ИСТОЧНИК KP.RU

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