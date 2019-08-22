В мобильном приложении «Образование 72» появились новые функции

СЕГОДНЯ 15:06 2019-08-22T15:06:21+03:00

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С нового учебного года в мобильном приложении «Образование 72» можно будет не только просматривать, но и скачивать файлы с домашними заданиями. Как сообщили в пресс-службе департамента образования Тюменской области, также можно будет настроить автоматическое уведомление о необходимости пополнения баланса питания, если сумма на счёте окажется ниже той, которую установил родитель.

Напомним, мобильное приложение давно помогает родителям и школьникам в образовательном процессе. Здесь можно посмотреть домашние задания и оценки в электронном дневнике, оплатить питание ребёнка, увидеть местоположение ребёнка на карте и успеваемость школьника (в частности, средние и итоговые оценки, уведомления и объявления).

Мама троих детей, пользователь приложения Юлия Гайворонская отмечает, что большую часть дня дети проводят в школе, и маме необходимо быть в курсе их школьной жизни.

- В приложении я могу выбрать и сразу же оплатить питание, просмотреть его оценки за неделю и за четверть. Всё это не требует много времени: нет необходимости ходить в банк или в школу, все можно сделать дома или на работе, - говорит Юлия.

На сегодняшний день приложением пользуется около 25 тысяч жителей Тюменской области. Каждый день в систему заходит порядка 3 тысяч уникальных посетителей, количество скачиваний за 2019 год составляет 70 тысяч раз.

Отметим, что создание информационных систем и приложений, нацеленных на удобство пользователей и эффективное взаимодействие с государственными органами и бюджетными учреждениями в цифровом виде, входит в задачи регионального проекта «Цифровое государственное управление». Главным исполнителем является департамент информатизации Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU