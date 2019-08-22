2019-08-22T16:09:58+03:00
Звезды

Выставка к 100-летию комсомола открылась в одном из вузов Тюмени

Над созданием экспозиций трудились сотрудники местного музея
Вадим Бегун
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В ТИУ проходит комсомольская выставка. Фото - пресс-служба ТИУ.В ТИУ проходит комсомольская выставка. Фото - пресс-служба ТИУ.
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В фойе первого корпуса Тюменского индустриального университета развернулась выставка «Комсомол в судьбе Отечества». Ее приурочили к 100-летию местной комсомольской организации. Над созданием выставки работали сотрудники Музея истории естествознания и техники Зауралья.

– Мы постарались отразить тот огромный вклад, который комсомольцы внесли в развитие страны. Отдельные стенды посвящены наградам комсомольской организации, которые она получила за воспитание молодежи, боевые заслуги в годы Гражданской и Великой Отечественной войны, за проявленную инициативу в деле ударного труда, строительства, освоении целинных и залежных земель, – рассказала исполняющая обязанности директора НИИ истории науки и техники Зауралья ТИУ Мария Почежерцева.

В пресс-службе вуза отметили, что выставку может посетить каждый желающий в течение месяца. Для этого надо прийти по адресу: улица Володарского, 38.

ИСТОЧНИК KP.RU

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