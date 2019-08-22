2019-08-22T15:01:02+03:00
Общество

Тюменская УК начисляла платежи за 6 человек квартире, где никто не живет

Компания спросила о количестве жильцов у местной алкоголички
Вадим Бегун
Поделиться:
УК посоветовалась с местной алкоголичкой и "прописала" в квартиру тюменца еще 4 человек.УК посоветовалась с местной алкоголичкой и "прописала" в квартиру тюменца еще 4 человек.Фото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:

Тюменец, владеющий квартирой, стал получать большие счета за коммунальные услуги. Какого было его удивление, что управляющая компания начислила ему платежи за шестерых человек. Это не смотря на то, что в квартире вообще никто не живет.

В Тюмени рассмотрено гражданское дело по иску местного жителя к ООО «УК «УСБ». Суд признал незаконными начисления коммунальных платежей за квартиру и обязал управляющую компанию начислять их из расчета двух зарегистрированных граждан.

– Истец является собственником комнаты общей площадью 14,2 квадратных метров на улице Котовского, но с прошлого года он и его сын в ней не проживали. Однако в последнее время значительно увеличилась оплата за комуслуги. Мужчина написал заявление в УК с просьбой разъяснить ситуацию. Однако там ему никто не ответил. Тогда тюменец обратился к нам, – рассказали в пресс-службе Ленинского районного суда Тюмени.

Вскоре выяснилось, что количество проживающих в квартире компания скорректировала на основании показаний злоупотребляющей спиртным соседки, с которой мужчина постоянно конфликтовал.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Александр Моор: Звание «комсомолец» - состояние души и человеческий знак качества
Олигарха с долгами в пять миллиардов рублей будут банкротить в Тюмени
В мобильном приложении «Образование 72» появились новые функции
Автобус, следующий маршрутом №60 в Тюмени, изменит схему движения
Тюменские прокуроры выбили зарплатные долги у руководства строительной фирмы
Самолеты, летевшие в Тюмень, не могли сесть в «Рощино» из-за тумана
Тюменец, спиливший 49 берез, сядет в тюрьму на четыре года
На Тюменском нефтегазовом форуме презентуют автоматизированный программный комплекс по безопасности труда
«Все произошло так быстро!»: в Тюмени малыш облился кипятком и покрылся волдырями
Два студента и три эксперта из Тюменской области отправились на мировой чемпионат WorldSkills Kazan 2019
Тюменец переломал все лицо своему дяде из-за инструментов
Александр Моор положительно оценил условия проживания в Исетском доме-интернате
Курт, ежемалина, нектарины: тюменские таможенники не пустили груз из Казахстана
В Тюмени местная жительница обругала и избила полицейского
Известный тюменский молочный завод оштрафован за многочисленные нарушения
Руководителя «Тюменьлеса» понизили в должности из-за его супруги