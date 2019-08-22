Тюменская УК начисляла платежи за 6 человек квартире, где никто не живет

СЕГОДНЯ 15:01 2019-08-22T15:01:02+03:00

УК посоветовалась с местной алкоголичкой и "прописала" в квартиру тюменца еще 4 человек. Фото: Ольга Крыльцова

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Тюменец, владеющий квартирой, стал получать большие счета за коммунальные услуги. Какого было его удивление, что управляющая компания начислила ему платежи за шестерых человек. Это не смотря на то, что в квартире вообще никто не живет.

В Тюмени рассмотрено гражданское дело по иску местного жителя к ООО «УК «УСБ». Суд признал незаконными начисления коммунальных платежей за квартиру и обязал управляющую компанию начислять их из расчета двух зарегистрированных граждан.

– Истец является собственником комнаты общей площадью 14,2 квадратных метров на улице Котовского, но с прошлого года он и его сын в ней не проживали. Однако в последнее время значительно увеличилась оплата за комуслуги. Мужчина написал заявление в УК с просьбой разъяснить ситуацию. Однако там ему никто не ответил. Тогда тюменец обратился к нам, – рассказали в пресс-службе Ленинского районного суда Тюмени.

Вскоре выяснилось, что количество проживающих в квартире компания скорректировала на основании показаний злоупотребляющей спиртным соседки, с которой мужчина постоянно конфликтовал.

ИСТОЧНИК KP.RU