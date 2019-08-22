Тюменская УК начисляла платежи за 6 человек квартире, где никто не живет
Тюменец, владеющий квартирой, стал получать большие счета за коммунальные услуги. Какого было его удивление, что управляющая компания начислила ему платежи за шестерых человек. Это не смотря на то, что в квартире вообще никто не живет.
В Тюмени рассмотрено гражданское дело по иску местного жителя к ООО «УК «УСБ». Суд признал незаконными начисления коммунальных платежей за квартиру и обязал управляющую компанию начислять их из расчета двух зарегистрированных граждан.
– Истец является собственником комнаты общей площадью 14,2 квадратных метров на улице Котовского, но с прошлого года он и его сын в ней не проживали. Однако в последнее время значительно увеличилась оплата за комуслуги. Мужчина написал заявление в УК с просьбой разъяснить ситуацию. Однако там ему никто не ответил. Тогда тюменец обратился к нам, – рассказали в пресс-службе Ленинского районного суда Тюмени.
Вскоре выяснилось, что количество проживающих в квартире компания скорректировала на основании показаний злоупотребляющей спиртным соседки, с которой мужчина постоянно конфликтовал.
ИСТОЧНИК KP.RU