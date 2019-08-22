Автобус, следующий маршрутом №60 в Тюмени, изменит схему движения

СЕГОДНЯ 14:34 2019-08-22T14:34:25+03:00

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С 1 сентября изменится схема движения муниципального маршрута №60, который начинает свое движение с остановки «улица Городская», а заканчивает на «Тюменском индустриальном университете». Теперь его продлят до нового конечного остановочного пункта «Сквер Петра Потапова».

– Автобусы будут курсировать по улицам Мельникайте, 50 лет Октября, Профсоюзная, Алебашевская. Из схемы движения исключаются остановки «улица Фабричная» и «Родильный дом №2». Но появятся промежуточные остановочные пункты «улица Холодильная» (в сторону Мельникайте), «улица Рижская», «Тюменский индустриальный университет» (в сторону 50 лет Октября), «улица Мельникайте», «Прокуратура Тюменской области» (в прямом и обратном направлении), «Бизнес-центр Петр Столыпин», «Дом печати» (в сторону улицы Дружбы), «улица Циолковского», «улица Профсоюзная», «улица Максима Горького» (в сторону Холодильной), – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Там отметили, что расписание для пассажиров общественного транспорта доступно в разделе «Расписание» на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении «Тюмень. Транспорт», а также по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы МКУ «Тюменьгортранс» 8-800-250-0722 и на остановках.

ИСТОЧНИК KP.RU