2019-08-22T13:50:28+03:00
Общество

Самолеты, летевшие в Тюмень, не могли сесть в «Рощино» из-за тумана

Погодные условия внесли коррективы в расписание
Вадим Бегун
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Воздушные судна, летевшие в Тюмень, развернули в Екатеринбург из-за тумана.Воздушные судна, летевшие в Тюмень, развернули в Екатеринбург из-за тумана.Фото: Ольга Крыльцова
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Самолеты, летевшие в Тюмень, перенаправили в Екатеринбург. В местном аэропорту «Рощино» они не могли сесть из-за густого тумана.

Сильный туман парализовал работу тюменского аэровокзала сегодня, 22 августа, утром. Из онлайн табло следует, что задерживаются рейсы из Симферополя, Омска, Самары, московских аэропортов Домодедово, Внуково и Шереметьево, Бургаса, Сургута, Екатеринбурга и города Хаммамет, который находится в Тунисе.

В пресс-службе воздушной гавани подтвердили версию о плохих погодных условиях. «Задержки связаны с метеоусловиями – в утренние часы наблюдался туман», – сообщила пресс-секретарь «Рощино» Валерия Яковлева.

Это не первый подобный случай. Буквально вчера пять воздушных суден прибыли в тюменский аэровокзал с опозданием.

ИСТОЧНИК KP.RU

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