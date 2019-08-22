Самолеты, летевшие в Тюмень, не могли сесть в «Рощино» из-за тумана
Самолеты, летевшие в Тюмень, перенаправили в Екатеринбург. В местном аэропорту «Рощино» они не могли сесть из-за густого тумана.
Сильный туман парализовал работу тюменского аэровокзала сегодня, 22 августа, утром. Из онлайн табло следует, что задерживаются рейсы из Симферополя, Омска, Самары, московских аэропортов Домодедово, Внуково и Шереметьево, Бургаса, Сургута, Екатеринбурга и города Хаммамет, который находится в Тунисе.
В пресс-службе воздушной гавани подтвердили версию о плохих погодных условиях. «Задержки связаны с метеоусловиями – в утренние часы наблюдался туман», – сообщила пресс-секретарь «Рощино» Валерия Яковлева.
Это не первый подобный случай. Буквально вчера пять воздушных суден прибыли в тюменский аэровокзал с опозданием.
ИСТОЧНИК KP.RU