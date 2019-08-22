На Тюменском нефтегазовом форуме презентуют автоматизированный программный комплекс по безопасности труда

СЕГОДНЯ 13:03 2019-08-22T13:03:08+03:00

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Резидент бизнес-инкубатора Тюменского технопарка – компания «СиМакс» на Тюменском нефтегазовом форуме презентует автоматизированный программный комплекс по безопасности труда «РОСМАКС». Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, форум пройдёт с 17 по 19 сентября в Тюменском технопарке.

Система по безопасности труда «РОСМАКС» состоит из нескольких модулей, которые позволяют не только вести учёт сотрудников (когда подтвердил квалификацию, прошел подготовительные курсы). Система позволяет проводить обучение в форме тестов, вебинары, инструктажи, проверять знания, предоставлять библиотеку с необходимой литературой.

По словам директора по развитию ООО «СиМакс» Дмитрия Битюкова, на ТНФ компания планирует продемонстрировать продукт потенциальным заказчикам и приобрести контакты для реализации проекта.

Компания сегодня занимается разработкой модуля производственного контроля и автоматизацией процессов в области охраны труда. Благодаря такому комплексу можно решить задачи, связанные с обеспечением безопасности труда. В частности, сокращение влияния на процесс человеческого фактора, индивидуальный подбор обучающих программ для сотрудников, объективный контроль.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что компания «Фратрил» получила поддержку для реализации проекта «Технология производства древесно-песчано-полимерного композита (ДППК)». Разработка стала одним из четырёх проектов, получивших статус резидента бизнес-инкубатора Тюменского технопарка.

ИСТОЧНИК KP.RU