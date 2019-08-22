2019-08-22T13:02:53+03:00
Происшествия

«Все произошло так быстро!»: в Тюмени малыш облился кипятком и покрылся волдырями

Женщина позвонила в скорую с дрожащим голосом
Вадим Бегун
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Трое малышей обожглись кипятком за минувшие сутки в Тюмени. Фото - pixabay.com.Трое малышей обожглись кипятком за минувшие сутки в Тюмени. Фото - pixabay.com.
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В Тюмени ребенок облился кипятком. Мальчк схватил горячую кружку с края стола.

На станцию скорой помощи позвонила женщина и задыхающимся от волнения голосом сообщила, что ее сын сильно пострадал от кипятка: подбородок и грудная клетка покраснели и уже покрылись волдырями. Обеспокоенная мать рассказала, что ребенок, видимо, захотел попить, поэтому схватил со стола кружку. Все произошло так быстро, что женщина не успела ничего предпринять.

Медики диагностировали у ребенка 1 года и 4 месяцев термический ожог грудной клетки и подбородка 1-2 степени. Врач наложил на обожженную поверхность специальные гелевые повязки с охлаждающим свойством. Мальчик успокоился и перестал плакать. В областную клиническую больницу №1 его госпитализировали уже в стабильном состоянии.

В пресс-службе тюменской скорой медпомощи отметили, что за минувшие сутки медики выезжали на помощь к троим детям, получившим термические ожоги. Все малыши обжигались кипятком из стаканов, случайно оставленных родителями на краю столов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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