СЕГОДНЯ 12:49 2019-08-22T12:50:06+03:00

Два студента и три эксперта из Тюменской области отправились на мировой чемпионат WorldSkills Kazan 2019 Фото: Пресс-служба губернатора Тюменской области

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Два представителя Тюменской области – студенты ТюмГУ Диана Касабова и Владислав Тетюшкин – вошли в сборную страны WorldSkills Russia. Ребята представят страну на мировом чемпионате по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019, который стартовал сегодня, 22 августа. Как сообщили в департаменте труда и занятости населения Тюменской области, первая представит Россию в компетенции «Облачные технологии», второй – в компетенции «Сетевое и системное администрирование».

В общей сложности в российской сборной – 14 девушек и 49 юношей в возрасте от 18 до 25 лет. Помимо тюменцев, в неё вошли ребята из Архангельской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Костромской, Курганской, Ленинградской, Липецкой, Новосибирской, Оренбургской, Орловской, Рязанской, Самарской, Свердловской, Тульской, Ульяновской, Челябинской и Ярославской областей, Краснодарского и Красноярского краев, Башкортостана и Татарстана, Чувашии и Москвы.

Помимо тюменцев-студентов, в работе чемпионата примут участие эксперты - преподаватель ТИУ Михаил Григорьев (компетенция «Облачные технологии») и заведующий лабораторией сетевого и системного администрирования ТюмГУ Александр Горбачев. Главным экспертом в компетенции «Кирпичная кладка» определена преподаватель ТИУ Лада Баранникова.

На мировом чемпионате WorldSkills Kazan 2019 свои умения и навыки покажут более 1,5 тысяч молодых профессионалов из 63 стран и регионов, соревноваться они будут в 56 компетенциях. Сборная России будет состязаться более чем в 60 направлениях. Чемпионат пройдёт с 22 по 27 августа, финалисты получат золотые, серебряные и бронзовые медали на церемонии закрытия.

Те, кто наберёт не менее 700 баллов, получат отличительную награду чемпионатов WorldSkills – медальон за профессионализм, который подтверждает профессиональное признание участника чемпионата международным сообществом.

ИСТОЧНИК KP.RU