Александр Моор положительно оценил условия проживания в Исетском доме-интернате

СЕГОДНЯ 12:18 2019-08-22T12:18:17+03:00

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Губернатор Тюменской области Александр Моор во время рабочей поездки в Исетский район посетил местный дом-интернат для престарелых и инвалидов. По мнению главы региона, в этом социальном учреждении созданы комфортные условия для проживания пожилых людей.

- Самое важное в таких учреждениях – атмосфера, в которой находятся представители старшего поколения. Необходимо, чтобы работники относились к своим подопечным с душой, - признаётся Александр Викторович. – Я побеседовал с пожилыми людьми, живущими в доме-интернате. Чувствуется, что им здесь комфортно, что о них заботятся. Люди довольны, и это главное!

По словам директора дома-интерната Олега Тишинкого, задача дома-интерната – обеспечить социальное обслуживание людей пожилого возраста и инвалидов I и II групп, которые нуждаются в постоянном уходе. В течение двух лет здание подверглось капитальному ремонту, и теперь здесь созданы комфортные условия для проживания.

Для подопечных здесь есть помещения для отдыха, психологической разгрузки и занятий творчеством. В столовой есть всё современное оборудование, живут пенсионеры в уютных двухместных, трёхместных или четырёхместных комнатах. Отметим, что в рамках региональной программы «Старшее поколение» национального проекта «Демография» на 2021 год запланирован ремонт здания бани с прачечной.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» писала о том, что Александр Моор во время рабочей поездки в Исетский район осмотрел масштабный инвестиционный проект по переработке леса компании «ТехноМодель». Как отметил глава региона, у предприятия большие перспективы. Это хороший пример того, как с нуля планомерно создаётся и развивается современное производство.

ИСТОЧНИК KP.RU