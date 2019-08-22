Известный тюменский молочный завод оштрафован за многочисленные нарушения

СЕГОДНЯ 11:27 2019-08-22T11:53:56+03:00

На предприятии, как оказалось, не следят за пищевым сырьем

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На ООО «Молочный завод «Абсолют» провели внеплановую проверку. Как оказалось, не зря: здесь выявили многочисленные нарушения.

– На предприятии несвоевременно проводится входной контроль за пищевым сырьем, коим является сырое молоко. Пищевая продукция, находящаяся на хранении в холодильной камере, не сопровождается информацией об условиях хранения и сроке годности. Кроме того, не проводится контроль за упаковочными материалами, используемыми при производстве пищевой продукции, – рассказали в пресс-службе управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Тюменской области.

Однако это еще не все выявленные нарушения. В пресс-службе добавили, что на предприятии отсутствует концепция, которая предусматривает систематическую оценку и управление опасными факторами, существенно влияющими на безопасность продукции. По итогам проверки юридическое лицо привлекли к административной ответственности и наложили штраф в размере 100 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU