Известный тюменский молочный завод оштрафован за многочисленные нарушения
На ООО «Молочный завод «Абсолют» провели внеплановую проверку. Как оказалось, не зря: здесь выявили многочисленные нарушения.
– На предприятии несвоевременно проводится входной контроль за пищевым сырьем, коим является сырое молоко. Пищевая продукция, находящаяся на хранении в холодильной камере, не сопровождается информацией об условиях хранения и сроке годности. Кроме того, не проводится контроль за упаковочными материалами, используемыми при производстве пищевой продукции, – рассказали в пресс-службе управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Тюменской области.
Однако это еще не все выявленные нарушения. В пресс-службе добавили, что на предприятии отсутствует концепция, которая предусматривает систематическую оценку и управление опасными факторами, существенно влияющими на безопасность продукции. По итогам проверки юридическое лицо привлекли к административной ответственности и наложили штраф в размере 100 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU