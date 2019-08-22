Тюменец переломал все лицо своему дяде из-за инструментов

СЕГОДНЯ 12:40 2019-08-22T12:40:11+03:00

Тюменец избил своего дядю: тот не хотел отдавать инструменты. Фото - pixabay.com.

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В Тюменской области племянник жестоко избил своего дяду. На то была веская причина – родственник отказывался отдавать ему инструменты.

В полицию поступил звонок из медицинского учреждения села Упорово. Работники приемного отделения сообщили, что к ним доставили мужчину с переломом лицевых костей, который он получил в ходе ссоры.

– Племянник приехал к своему родственнику забрать инструменты. Между родственниками завязалась словесная перепалка. Дядя находился в состоянии алкогольного опьянения, что усугубило ситуацию. В итоге ссора переросла в драку, в ходе которой подозреваемый нанес несколько ударов родственнику в область лица, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Фигуранта уже задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Его будут судить по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU