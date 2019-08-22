Руководителя «Тюменьлеса» понизили в должности из-за его супруги

СЕГОДНЯ 11:04 2019-08-22T11:04:36+03:00

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Главу Омутинского лесничества понизили в должности. Это было сделано после того, как районные прокуроры проверили исполнение предприятием требований антикоррупционного законодательства.

– Вопреки требованиям Федерального закона «О противодействии коррупции» между руководителем лесничества и его супругой, являющейся подчиненным ему инженером, возник конфликт интересов. То есть на предприятии сложилась ситуация, при которой личная заинтересованность руководителя может повлиять на беспристрастное исполнение им должностных обязанностей, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ведомстве также отметили, что в этой связи прокурор Омутинского района внес директору ГКУ ТО «Тюменьлес» представление. По результатам его рассмотрения руководитель лесничества привлечен к дисциплинарной ответственности и понижен в должности.

ИСТОЧНИК KP.RU