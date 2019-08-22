2019-08-22T10:57:36+03:00
Общество

Солнечные часы из гранита установят в Тюмени на улице Вьюжной

Устройство должно стать точкой притяжения для горожан
Вадим Бегун
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В Тюмени установят солнечные часы из гранита. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.В Тюмени установят солнечные часы из гранита. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.
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В Тюмени установят солнечные часы из гранита. Они станут центральной точкой нового зеленого уголка на улице Вьюжной, который находится за вторым корпусом школы № 49.

По сообщению пресс-службы администрации города Тюмени, рядом с солнечными часами разместят скульптурную композицию и песочных часов. Кроме того, зеленый уголок пополнится скейт-парком, зоной ГТО и огромной площадкой с песочной фабрикой.

– Одной из изюминок проекта стала архитектурная подсветка элементов благоустройства, которая в вечернее время создаст особую атмосферу. Такой подход в нашем городе используется впервые. При благоустройстве будут использованы современные малые архитектурные формы. Например, отдыхать и следить за ребенком на детской площадке можно будет на удобной перголе, которая защитит от прямых солнечных лучей. Около солнечных часов установят закольцованные лавки, в центре окружности которых разместят рокарии, – рассказали в пресс-службе.

Также там добавили, что в новом зеленом уголке установят стационарный туалет, высадят тысячи кустарников и сто деревьев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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