Солнечные часы из гранита установят в Тюмени на улице Вьюжной
В Тюмени установят солнечные часы из гранита. Они станут центральной точкой нового зеленого уголка на улице Вьюжной, который находится за вторым корпусом школы № 49.
По сообщению пресс-службы администрации города Тюмени, рядом с солнечными часами разместят скульптурную композицию и песочных часов. Кроме того, зеленый уголок пополнится скейт-парком, зоной ГТО и огромной площадкой с песочной фабрикой.
– Одной из изюминок проекта стала архитектурная подсветка элементов благоустройства, которая в вечернее время создаст особую атмосферу. Такой подход в нашем городе используется впервые. При благоустройстве будут использованы современные малые архитектурные формы. Например, отдыхать и следить за ребенком на детской площадке можно будет на удобной перголе, которая защитит от прямых солнечных лучей. Около солнечных часов установят закольцованные лавки, в центре окружности которых разместят рокарии, – рассказали в пресс-службе.
Также там добавили, что в новом зеленом уголке установят стационарный туалет, высадят тысячи кустарников и сто деревьев.
ИСТОЧНИК KP.RU