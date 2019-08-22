Девятилетний ребенок выпал из окна шестого этажа в Тюмени

СЕГОДНЯ 09:05 2019-08-22T09:05:37+03:00

Из окна на шестом этаже выпал ребенок в Тюмени. Фото - "ЧС Тюмень".

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В Тюмени накануне, 21 августа, из балкона дома на улице Николая Гондатти выпал ребенок. О чрезвычайном происшествии рассказали очевидцы, которые выложили фотографии с места происшествия в социальные сети.

По словам свидетелей, сначала мальчик повис на балконе, а затем сорвался вниз. Они сообщили, что пострадавший жив, но получил травмы.

– Вызов на станцию скорой помощи поступил в 17.08, бригада прибыла на место через 4 минуты. У ребенка исключена травма головы, но диагностирована тяжелая скелетная травма. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь в условиях реанимации Областной клинической больницы №2, – рассказали в пресс-службе областного департамента здравоохранения.

В пресс-службе полиции города Тюмени в свою очередь добавили, что в информация о падении ребенка с балкона шестого этажа поступила к ним в 17.06. В настоящее время по данному инциденту проводится проверка, пишет «МегаТюмень».

ИСТОЧНИК KP.RU