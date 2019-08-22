Крупный тюменский застройщик ответил перед прокурором за проблемные дома

СЕГОДНЯ 09:28 2019-08-22T09:28:29+03:00

Изменить размер текста: A A

Представители АО «Сибстройсервис» побывали на приеме у прокурора, чтобы отчитаться о строительстве своих проблемных объектов. Есть хорошие новости: один из долгостроев должны сдать уже в ближайшие месяцы.

На заседании в тюменской прокуратуре была обсуждена ситуация с жилыми домами ГП-13 в ЖК «Олимпия» и ГП-5 в ЖК «Плеханово 2.0», которые строятся в областном центре. Директор подрядной организации доложил, что степень готовности дома ГП-13 составляет уже 97%, ввод в эксплуатацию запланирован на 3 квартал этого года. Второе здание готово на 76%, его сдадут в 4 квартале.

– Также обсудили ситуацию со строительством ЖК «House club» в поселке Московский дворик. К сожалению, срок ввода вновь перенесен, так как в отношении застройщика процедура банкротства, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

По информации пресс-службы, не оставлена без внимания и ситуация, связанная со строительством дома ГП-2 в жилом комплексе «Славутич». На сегодняшний день дом готов на 96%.

ИСТОЧНИК KP.RU