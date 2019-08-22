2019-08-22T08:41:05+03:00
Общество

Волонтеры «Том Сойер Феста» скоро сдадут восстановленный дом в Тюмени

Модернизация вышла на финишную прямую
Вадим Бегун
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Тюменские волонтеры скоро сдадут дом с уникальными резными воротами. Фото - "Том Сойер Фест - новая история Тюмени".Тюменские волонтеры скоро сдадут дом с уникальными резными воротами. Фото - "Том Сойер Фест - новая история Тюмени".
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В Тюмени волонтеры почти до конца восстановили старинный дом по адресу: улиц Льва Толстого, 50. Осталось сделать совсем немного.

«Тем временем мы приступили к покраске фасадов. Сегодня грунтовали карниз. Столько всего происходит, что забываем вам об этом сообщать!», написали волонтеры на своей странице в «ВКонтакте» под названием «Том Сойер Фест – новая история Тюмени».

Они также сообщают, что уже видна финишная прямая, однако им нужно много рабочих рук – еще надо снять остатки краски с наличников и заново их покрасить.

На официальном сайте фонда Ильи Варламова «Внимание» указывается, что дом по Льва Толстого, 50 имеет уникальные резные ворота – одни из самых красивых в городе. Само здание построено в 1950-е годы мастерами, которые еще помнили старую школу резьбы и кузнечного дела. Оно выделяется искусным декором и необычными водостоками, что было редкостью для послевоенного времени. Одна из интересных деталей – маленькая красная звезда над калиткой. Их вешали в Тюмени в 1980-х годах на дома, где жили ветераны Великой Отечественной войны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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