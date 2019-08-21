Тюменское сельхозпредприятие планирует поставлять семена рапса и льна в Китай

СЕГОДНЯ 11:32 2019-08-21T11:32:53+03:00

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Губернатор Тюменской области Александр Моор высоко оценил экспортный потенциал сельскохозяйственного предприятия «Сибирь», расположенного в селе Слобода-Бешкиль Исетского района. Компания планирует экспортировать в Китай семена рапса и льна, а пока поставляет в Поднебесную семена масличных культур. Да и само предприятие развивается: в 2018 году площадь пашни составляла 460 га, то в 2019 – уже почти 1,3 тысячи га.

Сегодня в «Сибири» с успехом реализуется инвестиционный проект по строительству сушильно-сортировального комплекса. Уже установлена зерносушилка производительностью 30 тонн в час, действует линия по сортировке и фасовке семян масличных культур. По словам директора предприятия Сергея Иващенко, продукция пользуется хорошим спросом в Китае, поэтому есь планы по расширению рынка.

Александр Моор подчеркнул, что перед правительством Тюменской области стоит серьёзная задача по увеличению экспорта сельхозпродукции. По его мнению, позитивный опыт, который накопило в этой сфере предприятие, нужно тиражировать.

- Экспорт – дело непростое, особенно для тех, кто никогда этим не занимался. Но развивать производство, ориентируясь только на внутренний рынок – это в наше время не самая конструктивная стратегия, - подчеркнул губернатор.

Глава региона отметил, что правительство готово оказывать финансовую, образовательную и административную поддержку предпринимателям в развитии экспорта тюменской продукции на внешние рынки. Для этого в регионе создана вся необходимая инфраструктура.

- Мы будем помогать предприятиям, которые уже занимаются экспортом, и всячески стимулировать тех предпринимателей, которые еще только собираются заняться этим непростым, но очень выгодным делом, – резюмировал Александр Моор.

ИСТОЧНИК KP.RU