«Кошмар просто»: тюменский район атаковали полчища крыс

СЕГОДНЯ 11:33 2019-08-21T11:33:10+03:00

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На пустыре, который остался после сноса гаражей в тюменском микрорайоне МЖК, развелось множество грызунов. Ситуация, уверяют горожане, очень серьезная.

О том, что на пустыре рядом с домом 158/2 по улице Широтной бегают крысы, в социальных сетях сообщил местный житель. Свои слова он подтвердил приложенными к посту фотографиями.

– Крысы бегали и раньше, но после того, как пустырь затопило после недавних ливней, их стало гораздо больше. Видимо, норы у них в воде. Там кошмар просто. Они бегают и плавают, – рассказала жительница дома №158 по улице Широтной Татьяна Еркимбаева.

Женщина предполагает, что грызунов привлекают погреба, которые имелись в снесенных этой весной гаражах. Кроме этого, на пустыре осталось очень много мусора. Теперь местные жители опасаются прихода зимы. Ведь если не предпринять меры по ликвидации проблемы, то все крысы ринутся в теплые подвалы многоэтажек, пишет «ФедералПресс».

ИСТОЧНИК KP.RU