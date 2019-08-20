2019-08-20T19:01:00+03:00
Общество

Профессионально-общественный форум в Тюменской области побил рекорд по количеству участников

Площадки мероприятия посетят более 7,5 тысяч педагогов региона
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Профессионально-общественный форум в Тюменской области побил рекорд по количеству участниковПрофессионально-общественный форум в Тюменской области побил рекорд по количеству участниковФото: Пресс-служба губернатора Тюменской области
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Ежегодный августовский профессионально-общественный форум, который проходит в эти дни в Тюменской области, побил рекорд по количеству участников. Как сообщили в пресс-службе регионального департамента образования и науки, с 19 по 24 августа площадки мероприятия посетят более 7,5 тысяч педагогов Тюменской области.

Например, сегодня, на проектной сессии под открытым небом участники обсудили национальный проект «Образование». Педагоги спрогнозировали результаты, которые получат дети, педагоги и родители, а также разработали критерии результативности и создали план на новый учебный год.

В школе №15 состоялся семинар-практикум «Мастерская психологического благополучия». Школьные группы медиации и педагоги-психологи обменялись передовым опытом и разработали памятку с рекомендациями для педагогов и родителей, а также буклет, в который вошли лучшие методики, сценарии и алгоритмы занятий с детьми.

На площадке школы №63 рассмотрели библиотечные маршруты как способ привлечения детей к чтению. Здесь же обсудили успешные практики работы с активными родителями и электронными ресурсами.

В областной физико-математической школе прошёл тренинг по решению практических задач повышенного уровня. Порядка 300 физиков и математиков со всей Тюменской области разобрали алгоритмы решения финансовых задач, а также задания по алгебре, геометрии и теории чисел.

Гимназия №16 стала площадкой для мастер-классов по лабораторным работам в «НаукоЛабах», которые посетили учителя химии и биологии. В школе №5 развернулась конструкторская лаборатория, а в 22-й школе прошло обсуждение воспитательных технологий прошлого и будущего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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