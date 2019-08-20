Александр Моор осмотрел масштабный инвестпроект по переработки леса в Исетском районе

СЕГОДНЯ 18:48 2019-08-20T18:48:12+03:00

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Губернатор Тюменской области Александр Моор во время рабочей поездки в Исетский район осмотрел масштабный инвестиционный проект по переработке леса компании «ТехноМодель». Как отметил глава региона, у предприятия большие перспективы. Это хороший пример того, как с нуля планомерно создаётся и развивается современное производство.

- Инвестор очень рачительно использует средства государственной поддержки, и намеревается углублять переработку древесины. Думаю, у компании «ТехноМодель» это получится. А мы окажем ему всю необходимую финансовую и административную поддержку, - подчеркнул Александр Моор.

Генеральный директор компании Марат Шакуров рассказал, что проект предполагает создание современного лесопромышленного предприятия с ежегодным объёмом заготовки древесины более 297 тыс. кубометров и полным циклом переработки. Сегодня здесь действует лесопильный цех, линия сортировки древесины и линия дискового лесопиления.

- Здесь выпускают хвойный пиломатериал, фанерное сырье и другую продукцию. Компания «ТехноМодель» проводит лесохозяйственные мероприятия и продолжает закупать технику для выполнения работ по охране и воспроизводству лесов, - подчеркнул Марат Шакуров.

Реализация инвестпроекта рассчитана до 2023 года. До этого времени планируется значительно расширить номенклатуру выпускаемой продукции, в том числе наладить переработку древесных отходов и производство топливных гранул – пеллет.

Отметим, что инвестор получил солидную государственную поддержку – займ в размере 50 млн рублей от Инвестиционного агентства Тюменской области. В общей сложности плановый объем инвестиций в проект составит 330 млн рублей, планируется создать 260 новых рабочих мест.

ИСТОЧНИК KP.RU