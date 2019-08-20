2019-08-20T17:57:03+03:00
Экономика

В Тюменской области наладят производство мраморной говядины

Работа по развитию мясного скотоводства продолжается
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
В Тюменской области наладят производство мраморной говядиныВ Тюменской области наладят производство мраморной говядиныФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Работа по развитию мясного скотоводства в Уватском районе Тюменской области продолжается. Так, например, бренд «Уватский ангус» имеет все шансы стать известным производителем мраморной говядины в Тюменской области. Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, племенной завод «Суерь» начал заготовку кормов на площади почти 1 тысяча гектаров. Уже завезены тракторы и комплект сенозаготовительной техники, планируется заготовить 2,7 тысячи тонны сена.

По словам директора завода Валерия Шмакова, задача номер один – улучшить генетику, наладить местную переработку и накормить людей мясом без добавок и по приемлемой цене.

- Скот выращивается в основном на пастбище и в этом наше преимущество, - подчеркнул он.

Уватский район привлекателен для развития мясного скотоводства прежде всего тем, что здесь много свободных пастбищ и обособленных земель, удалённых от людей. Перед тем, как привезти сюда животных, инвестор в течение года знакомился с территорией, наблюдал за природно-климатическими условиями.

- Это только начало большой работы по созданию кластера мясного скотоводства на юге Тюменской области. Здесь будет и кооперация, и переработка, и централизованная реализация. Будем вовлекать в работу по развитию мясного скотоводства личные подсобные и крестьянско-фермерские хозяйства, - отметил руководитель группы по сопровождению инвестиционных проектов районной администрации Николай Белов.

Инвестор в середине июля закончил перевозку 740 голов абердинов из Кургана в Уватский район, ферму обустроят около деревни Остров Ивановского сельского поселения. Сроки, когда тюменцы будут кушать свою мраморную говядину, пока не называются.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тюменское предприятие продаёт аксессуары для мотоциклов в экзотические страны
Профессионально-общественный форум в Тюменской области побил рекорд по количеству участников
Александр Моор осмотрел масштабный инвестпроект по переработки леса в Исетском районе
В Исетском районе к новогодним праздникам взойдёт «Солнышко»
Тюменский библиотекарь вышла в полуфинал конкурса «Доброволец России-2019»
В Тюмени более чем на два месяца закроют улицу Привокзальную
Мобильный интернет МегаФона признан самым быстрым в независимом исследовании iPhones.ru
Тюменская область готовится к эпидемическому сезону по гриппу и ОРВИ
«Ударил ножом в глаз и затылок»: тюменец зверски убил свою соседку
Тюменец дал веслом по голове соседу, который заступился за своих детей
Определился подрядчик, который построит подъезд к аэропорту Тобольска
«С Тульской даже видно»: тюменцев испугал пожар на Червишеском тракте
В Тюмени рецидивист пытался угнать припаркованное в одном из дворов авто
Тюменские таможенники остановили незаконный экспорт древесины в Афганистан
«Общению с детьми надо учиться»: В Тюмени состоялось занятие школы антибуллинга