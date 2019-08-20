В Тюменской области наладят производство мраморной говядины

СЕГОДНЯ 17:57 2019-08-20T17:57:03+03:00

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Работа по развитию мясного скотоводства в Уватском районе Тюменской области продолжается. Так, например, бренд «Уватский ангус» имеет все шансы стать известным производителем мраморной говядины в Тюменской области. Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, племенной завод «Суерь» начал заготовку кормов на площади почти 1 тысяча гектаров. Уже завезены тракторы и комплект сенозаготовительной техники, планируется заготовить 2,7 тысячи тонны сена.

По словам директора завода Валерия Шмакова, задача номер один – улучшить генетику, наладить местную переработку и накормить людей мясом без добавок и по приемлемой цене.

- Скот выращивается в основном на пастбище и в этом наше преимущество, - подчеркнул он.

Уватский район привлекателен для развития мясного скотоводства прежде всего тем, что здесь много свободных пастбищ и обособленных земель, удалённых от людей. Перед тем, как привезти сюда животных, инвестор в течение года знакомился с территорией, наблюдал за природно-климатическими условиями.

- Это только начало большой работы по созданию кластера мясного скотоводства на юге Тюменской области. Здесь будет и кооперация, и переработка, и централизованная реализация. Будем вовлекать в работу по развитию мясного скотоводства личные подсобные и крестьянско-фермерские хозяйства, - отметил руководитель группы по сопровождению инвестиционных проектов районной администрации Николай Белов.

Инвестор в середине июля закончил перевозку 740 голов абердинов из Кургана в Уватский район, ферму обустроят около деревни Остров Ивановского сельского поселения. Сроки, когда тюменцы будут кушать свою мраморную говядину, пока не называются.

ИСТОЧНИК KP.RU