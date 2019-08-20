В Исетском районе к новогодним праздникам взойдёт «Солнышко»

СЕГОДНЯ 17:43 2019-08-20T17:43:04+03:00

Строительство нового детского сада завершится уже через несколько месяцев

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В Исетском районе Тюменской области строительство двухэтажного детского сада «Солнышко» на 150 мест планируется завершить к новогодним праздникам. Об этом сегодня, 20 августа, сообщил журналистам губернатор Александр Моор во время рабочей поездки в Исетский район. По словам главы региона, строительство здания общей площадью 2,6 тыс. квадратных метров ведётся за счёт средств областного бюджета в рамках реализации регионального проекта «Демография».

Как отметил заместитель губернатора, начальник Главного управления строительства Сергей Шустов, на сегодняшний день возведены фундаменты, несущие наружные и внутренние стены, началась работа по устройству кровли.

Глава Исетского района Николай Теньковский подчеркнул, что в «Солнышке» создадут 30 мест для детей в возрасте до трёх лет.

- В областном бюджете на 2019 год предусмотрены средства на оснащение детсада «Солнышко» оборудованием, мебелью и инвентарем, - рассказал он.

Во время рабочего визита в муниципалитет Александр Моор побывал также в средней школе села Рассвет. Губернатор осмотрел новую универсальную волейбольно-баскетбольную площадку и капитально отремонтированный спортивный зал. По словам Николая Теньковского, школу построили в 1972 году, поэтому учебный корпус также нуждается в модернизации.

Глава региона пообещал принять ряд решений о финансовой поддержке муниципалитета для проведения капитального ремонта учреждений социальной сферы.

- В сельских населенных пунктах, где реализуются инвестиционные проекты и есть спрос на рабочую силу, наличие современной социальной инфраструктуры помогает привлекать квалифицированных специалистов, - заключил губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU