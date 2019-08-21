Бороться с ВИЧ в Тюменской области решили с помощью автопробега

СЕГОДНЯ 07:00 2019-08-21T07:00:18+03:00

В Тюмени пройдет акция, направленная на борьбу с ВИЧ. Фото - пресс-служба Тюменского Центра профилактики и борьбы со СПИД.

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Первый областной профилактический автопробег начнется в субботу, 24 августа, в Тюмени на Цветном бульваре. В рамках него граждане могут проконсультироваться по проблемам ВИЧ и СПИД.

Маршрут акции проложен не только через областной центр, но и через Ишим, Заводоуковск, Ялуторовск и Тобольск. Мобильный пункт тестирования сделает остановки в каждом из этих городов. Любой желающий сможет пройти бесплатное анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию и получить необходимую консультацию.

– Уже второй год подряд мы отмечаем снижение заболеваемости ВИЧ-инфекцией на территории региона. Это говорит о увеличении информированности тюменцев об этом заболевании, знании ими мер профилактики, – отметила директор департамента здравоохранения области Инна Куликова.

В пресс-службе Тюменского Центра профилактики и борьбы со СПИД также заявили, что для активных участников акции готовят подарки. Акция начнется 24 августа на Цветном бульваре. В этот день с 13 до 18 часов тюменцы и гости города не только смогут сдать тест на ВИЧ, но и пройти онко-экспресс-осмотр у дермато-онколога, измерить давление.

ИСТОЧНИК KP.RU