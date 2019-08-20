Тюменский библиотекарь вышла в полуфинал конкурса «Доброволец России-2019»

СЕГОДНЯ 16:20 2019-08-20T16:20:36+03:00

Изменить размер текста: A A

В Новосибирске состоялся третий из пяти полуфиналов ежегодного Всероссийского конкурса «Доброволец России-2019». В нем приняла участие сотрудник Центра семейного чтения имени Пушкина Олеся Голубева.

Всего на этот конкурс поступило около семи тысяч заявок, из Тюменской области – 472. 14 инициатив попали в полуфинал. Среди них – проект Олеси Голубевой «Добрые сказки для особых детей». Добровольческий проект тюменки в числе остальных прошел очную оценку экспертов.

– Окружной форум «Добро за Уралом» объединил более 400 человек – волонтёров, активных и неравнодушных людей, которые помогают нуждающимся и меняют мир вокруг себя. В течение трех дней участники посетили лекции, семинары и практикумы по основным вопросам волонтерской деятельности, деловые игры, диалоги по интересам, а также мастер-классы по развитию надпрофессиональных навыков, – рассказали в Центре семейного чтения имени Пушкина.

Там отметили, что финалисты конкурса определятся 13 октября после проведения всех окружных форумов в пяти регионах страны.

ИСТОЧНИК KP.RU