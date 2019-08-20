Тюменская область готовится к эпидемическому сезону по гриппу и ОРВИ

СЕГОДНЯ 15:02 2019-08-20T15:03:00+03:00

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Уже в этом месяце в Тюменской области начнется прививочная кампания против гриппа. По итогам прошлого сезона среди привитых не зарегистрировано серьезных осложнений и тяжелых форм заболевания.

Специалисты сообщают, что в эпидемическом сезоне 2018-2019 годов в регионе за счет федерального бюджета были привиты более 665 тысяч человек, из них 175 тысяч детей. План вакцинации выполнен на 105 процентов.

– Превышение эпидемических порогов регистрировалось в течение 4 недель – на 51 неделе прошлого года и со второй по четвертую неделю этого года. В целях снижения заболеваемости в регионе проводились различные карантинные мероприятия, – рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора по Тюменской области.

В ведомстве добавили, что в предстоящем эпидемическом сезоне по гриппу и ОРВИ поставлена задача по достижению охвата прививками против гриппа не менее 45 процентов населения, лиц из групп риска – не менее 75 процентов. Специалисты сообщают, что вакцинация будет проводиться в медицинских организациях, в образовательных учреждениях, а также выездными прививочными бригадами в организациях.

ИСТОЧНИК KP.RU