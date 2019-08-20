2019-08-20T14:36:24+03:00
Происшествия

«Ударил ножом в глаз и затылок»: тюменец зверски убил свою соседку

Сейчас мужчина заключен под стражу
Вадим Бегун
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Тюменец убил соседку и пошел спать. Фото - пресс-служба Следственного комитета по Тюменской области.Тюменец убил соседку и пошел спать. Фото - пресс-служба Следственного комитета по Тюменской области.
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В Тюмени произошло жестокое убийство. Мужчина жестко расправился со своей соседкой, сломав ей нос, а после нанеся удары ножом в глаз и затылок.

– Накануне, 19 августа, ночью обвиняемый пришел к своей 43-летней соседке в квартиру в одном из домов по улице 50 лет Октября. Стоит отметить, что несколькими часами ранее они вместе распивали спиртное. Потерпевшая впустила мужчину, а чуть позже между ними произошел конфликт. Злоумышленник ударил женщину в лицо, сломав нос. Потерпевшая пригрозила соседу, что вызовет полицию, – сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

В ведомстве также рассказали подробности ужасного преступления. Обвиняемый схватил нож и нанес жертве удар в глаз, после чего женщина пыталась побежать, но мучитель ее догнал и ударил два раза ножом в затылок. Потерпевшая упала на пол, но мужчину это не остановило: он также повредил ей шею, после чего пошел спать к себе домой. Погибшую утром обнаружил сын.

Ранее неоднократно судимый тюменец заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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