2019-08-20T14:13:42+03:00
Происшествия

Тюменец дал веслом по голове соседу, который заступился за своих детей

Возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
Поделиться:
Тюменец получил веслом по голове за то, что заступился за своих детей. Фото - pixabay.com.Тюменец получил веслом по голове за то, что заступился за своих детей. Фото - pixabay.com.
Изменить размер текста:

В Тюменской области тюменец избил своего соседа. Мужчина просто заступился за своих детей, которых тот ранее отругал.

В полицию села Аромашево поступило сообщение от местной жительницы о том, что ее супругу нанесены множественные побои. Оказалось, что в этот день мужчина, находясь во дворе двухквартирного дома, сделал замечание детям, которые бегали по его территории.

– Вернувшись с работы и выпив спиртного, потерпевший решил заступится за своих детей. Во время возникшей ссоры подозреваемый схватил весло и нанес множество ударов оппоненту, в результате чего причинил потерпевшему телесные повреждения, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

38-летний злоумышленник задержан и доставлен в отделение полиции. Мужчина признал свою вину. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Возбуждено уголовное дело. Любитель покричать на детей может сесть в тюрьму на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мобильный интернет МегаФона признан самым быстрым в независимом исследовании iPhones.ru
Тюменская область готовится к эпидемическому сезону по гриппу и ОРВИ
«Ударил ножом в глаз и затылок»: тюменец зверски убил свою соседку
Определился подрядчик, который построит подъезд к аэропорту Тобольска
«С Тульской даже видно»: тюменцев испугал пожар на Червишеском тракте
В Тюмени рецидивист пытался угнать припаркованное в одном из дворов авто
Тюменские таможенники остановили незаконный экспорт древесины в Афганистан
«Общению с детьми надо учиться»: В Тюмени состоялось занятие школы антибуллинга
Убийство, угон, побои инспектора: тюменец отправится в тюрьму на 6 лет
Пассажиры недоуменно вышли из авто: в Тюмени поймали таксиста-должника
Тюменский суд ждет мужчину, из-за которого рабочий упал с высоты 12 метров
Глава предприятия нанес ущерб тюменскому бюджету на 112 миллионов рублей
Юрфирмы, постоянно нарушающие права потребителей, ликвидируют в Тюмени
Известную тюменскую птицефабрику оштрафовали за большие свалки отходов
Чемпионат ползунков и гонки на толокарах прошли в Тобольске
В Тюмени голый пациент бежал из больницы, спрыгнув со второго этажа
Улицу Одесскую в Тюмени откроют в сентябре
Тюменская клиника выплатит 900 тысяч рублей за неудачную липосакцию
Деньги себе, карты ребенку: тоболячка присвоила найденное в автобусе портмоне
Тюменцы изготовят имбирные пряники с российским триколором
Более семи километров дорог построят в этом году в Тюмени
Тюменец ограбил магазин, разбив вдребезги входную дверь
Несколько светофорных объектов отключат сегодня в Тюмени
Погода на 20 августа в Тюмени: безоблачное утро и хмурый вечер
Тюменские ребятишки представят свои идеи и проекты о цифровом будущем
В Тюменской области стартовала уборка зерна, картофеля и овощей
В Уватском районе сформированы 4 инвестиционные площадки для индустриальных парков
В Тюменской области обсудили перспективы создания научно-образовательного центра