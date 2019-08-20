Тюменец дал веслом по голове соседу, который заступился за своих детей

СЕГОДНЯ 14:13 2019-08-20T14:13:42+03:00

Тюменец получил веслом по голове за то, что заступился за своих детей. Фото - pixabay.com.

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В Тюменской области тюменец избил своего соседа. Мужчина просто заступился за своих детей, которых тот ранее отругал.

В полицию села Аромашево поступило сообщение от местной жительницы о том, что ее супругу нанесены множественные побои. Оказалось, что в этот день мужчина, находясь во дворе двухквартирного дома, сделал замечание детям, которые бегали по его территории.

– Вернувшись с работы и выпив спиртного, потерпевший решил заступится за своих детей. Во время возникшей ссоры подозреваемый схватил весло и нанес множество ударов оппоненту, в результате чего причинил потерпевшему телесные повреждения, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

38-летний злоумышленник задержан и доставлен в отделение полиции. Мужчина признал свою вину. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Возбуждено уголовное дело. Любитель покричать на детей может сесть в тюрьму на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU