2019-08-20T13:24:20+03:00
Происшествия

«С Тульской даже видно»: тюменцев испугал пожар на Червишеском тракте

Причина возгорания сейчас устанавливается
Вадим Бегун
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Тюменцев напугал пожар на Червишеском тракте. Фото - Екатерина Балашова.Тюменцев напугал пожар на Червишеском тракте. Фото - Екатерина Балашова.
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В Тюмени в районе Червишевского тракта сегодня, 20 августа, горели частные постройки. Дым от пожара был виден за километры, и он немало испугал жителей областного центра.

О том, что на улице Совхозной что-то горит на территории жилого дома, в социальных сетях рассказали очевидцы чрезвычайного происшествия. Они стали делиться фотографиями и видео с места события. Горожане утверждают, что густой дым был виден за много километров от эпицентра событий.

– На улице Совхозной горели баня и надворные постройки. Сообщение о пожаре поступило в ведомство в 13.17. Через десять минут пожар удалось локализовать. В результате инцидента пострадавших и погибших нет, – рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.

В ведомстве также добавили, что причину возгорания предстоит установить дознавателям, пишет городской информационный портал «МегаТюмень».

ИСТОЧНИК KP.RU

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