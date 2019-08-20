«Общению с детьми надо учиться»: В Тюмени состоялось занятие школы антибуллинга

СЕГОДНЯ 12:09 2019-08-20T12:09:23+03:00

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19 августа в Тюмени состоялось занятие школы антибуллинга, организованное при поддержке федерального проекта «Крепкая семья».

– Понятие буллинга не имеет возрастных ограничений, поэтому прежде, чем учить справляться с буллингом детей, подростков, важно донести информацию до родителей, – поделилась Елена Кашкарова, депутат Тюменской областной Думы, региональный куратор федерального проекта «Крепкая семья». – Дети должны знать, что взрослые верят в них и верят им. Только благодаря доверительным отношениям, вы сможете справиться с буллингом.

Лектором на занятии выступила Ирина Баржак, основатель Института публичных выступлений и конфликтологии, преподаватель MBA в ВШЭ и Московской Торгово-промышленной Палате, медиатор, член Союза писателей России.

За время занятия, тюменские родители узнали три простых действия для помощи ребенку, разобрали главный закон конфликтологии и технологии убеждения ребенка, а также получили знания, как воспитать лидерские качества в ребенке.

– Нас никто не учил быть родителями. Между тем, общению с детьми тоже нужно учиться. Ведь некоторые, на вид безобидные, фразы могут играть огромную роль в том, что у ребенка ослабевает психологическая защита и он становится более уязвим при взаимодействии с внешним окружением, – рассказала Ирина Баржак.

По словам эксперта, главное в конфликтных ситуациях сохранять спокойствие, не выходить из состояния равновесия. Во время диалога важно понимать, что у каждого своя правда. При разговоре с ребенком о буллинге, да и в любых других ситуациях, не допускайте следующих ошибок:

- не показывайте ребенку своего превосходства, дайте высказаться;

- безапелляционность, позвольте ребенку возражать;

- не нарушайте личных границ ребенка.

– Мероприятие было интересным и полезным, так как в очередной раз, я поняла, что любую трансформацию нужно начинать с себя, а это еще один намек на то, что мне почаще нужно заглядывать в свое состояние, то на сколько я делаю, то что должна делать. И в очередной раз услышала важную для себя мысль, что нужно отдавать детям их ответственность за себя, – поделилась Анастасия Коробова, мама двух подростков, участница занятия.

ИСТОЧНИК KP.RU