2019-08-20T10:57:01+03:00
Происшествия

Тюменский суд ждет мужчину, из-за которого рабочий упал с высоты 12 метров

Следователи собрали достаточную доказательственную базу
Вадим Бегун
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Тюменец, из-за которого рабочий упал с большой высоты, предстанет перед судом. Фото предоставлено Следственным комитетом по Тюменской области.Тюменец, из-за которого рабочий упал с большой высоты, предстанет перед судом. Фото предоставлено Следственным комитетом по Тюменской области.
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В Тюменской области осудят 35-летнего жителя города Ишима. Он обвиняется в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ.

– В мае прошлого года обвиняемый привлек сотрудников одной из организаций для демонтажа металлических конструкций, кровельных и стеновых панелей дома. 13 мая один из рабочих упал в неогороженный проем в перекрытии с высоты 12 метров. Как выяснилось, его никто не рассказал о мерах безопасности. К тому же, у мужчины не было средств индивидуальной защиты, – рассказали в Следственном комитете по Тюменской области.

В ведомстве также сообщили, что при падении потерпевший получил перелом височной кости, ушиб головного мозга, а также множественные переломы ребер и повреждения внутренних органов. На сегодняшний день собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело скоро передадут в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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