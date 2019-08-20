2019-08-20T10:34:32+03:00
Происшествия

Глава предприятия нанес ущерб тюменскому бюджету на 112 миллионов рублей

Дело передано в суд
Вадим Бегун
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Глава тюменского предприятия уклонялся от уплаты налогов. Фото предоставлено пресс-службой Следственного комитета по Тюменской области.Глава тюменского предприятия уклонялся от уплаты налогов. Фото предоставлено пресс-службой Следственного комитета по Тюменской области.
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В Тюмени завершено расследование уголовного дела в отношении гендиректора «Севертранссервиса». Его обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

– Обвиняемый внес в налоговые декларации по акцизам за апрель, декабрь 2014 года, январь, апрель-июнь, август-декабрь 2015-го ложные сведения о величине произведенных подакцизных товаров и суммах акцизов, подлежащих уплате в бюджет. Кроме того, он не предоставил в налоговый орган декларации по акцизу за ноябрь 2014 года, февраль-март, июль 2015-го. Таким образом, глава фирмы уклонился от уплаты налогов в бюджет на общую сумму 112 миллионов 900 тысяч рублей, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

В ведомстве также сообщили, что по уголовному делу изъят большой объем документов, уже собрана достаточная доказательственная база. Теперь дело направляется в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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