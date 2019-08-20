Юрфирмы, постоянно нарушающие права потребителей, ликвидируют в Тюмени

СЕГОДНЯ 10:13 2019-08-20T10:13:53+03:00

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В Тюмени решается вопрос о ликвидации ООО «Префектъ» и Центра правовой поддержки. Организации не один раз нарушали права потребителей.

– В течение 2018-19 годов тюменцы неоднократно жаловались на низкое качество оказания услуг ООО «Перфектъ» и ООО «Центр правовой поддержки». Кроме того, они были не согласны со стоимостью услуг. Так, одна из заявительниц заплатила более 15 тысяч рублей за подготовку двух заявлений в пенсионный фонд о досрочном назначении страховой пенсии по старости. Однако у женщины отсутствовал специальный трудовой стаж, поэтому назначение страховой пенсии исключено по закону. Сотрудники юридической организации знали об этом, но все равно оказали услуги. Тогда фирму оштрафовали на 100 тысяч рублей, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Там добавили, что данные организации могут ликвидировать в судебном порядке из-за неоднократного нарушения ими прав потребителей. Материалы дела направлены в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU