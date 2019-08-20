Чемпионат ползунков и гонки на толокарах прошли в Тобольске

СЕГОДНЯ 09:27 2019-08-20T09:27:24+03:00

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В рамках праздника «Мы – одна семья» в минувшие выходные в Тобольске прошли «Чемпионат ползунков» и «Гонки на толокарах». Мероприятия состоялись в рамках реализации федерального проекта «Крепкая семья» в Тюменской области.

На «Чемпионат ползунков» было зарегистрировано 100 малышей в возрасте от 6 месяцев до 2 лет. По правилам соревнований, малышам предстояло ползком преодолеть дистанцию длиной 10 метров по выделенной дорожке. В конце пути всех спортсменов ждали подарки. Родителям было запрещено вести ребенка за ручку или подталкивать вперед, они могли лишь «приманивать» своего малыша самыми разнообразными способами. Самой маленькой участницей Чемпионата стала девочка с редким именем - Палина Скопченко, ей было всего 6 месяцев и 4 дня.

Победителями стали:

В группе от 6 до 12 месяцев:

1 место - Зенкин Артем (9 месяцев) - 32,90 сек.

2 место - Дорошенко Семен (11 месяцев) - 35,30 сек.

3 место - Никандрин Михаил (11 месяцев) - 37,41 сек.

Победителями в своих забегах стали:

Вильцан София (10 месяцев) - 52,82 сек.

Дергоусов Сергей (7 месяцев) - 1 мин. 38,50 сек.

Гончарова Влада (11 месяцев) - 2 мин. 24,50 сек.

В группе от 12 до 18 месяцев:

1 место - Косанович Марко (1 год 2 месяца) - 18,80 сек.

2 место - Климов Артем (1 год 5 месяцев) - 21,20 сек.

3 место - Махмутов Зариф (1 год 1 месяц) - 22,80 сек.

Победителями в своих забегах стали:

Яналиева Раяна (1 год 4 месяца) - 29,40 сек.

Смолкин Артем (1 год) - 1 мин. 15,00 сек.

Яковлева Евгения (1 год) - 43,00 сек.

В группе от 18 до 24 месяцев:

1 место - Пумпулева София (1 год 8 месяцев) - 16,80 сек.

2 место - Аитова Фазиля (1 год 10 месяцев) - 17,30 сек.

3 место - Радионюк Элина (1 год 8 месяцев) - 18,50 сек.

Победителями в своих забегах стали:

Чижикова Валерия (1 год 10 месяцев) - 22,40 сек.

Анисимова Агата (1 год 8 месяцев) - 20,90 сек.

Ведерников Владислав (1 год 9 месяцев) - 45,50 сек.

«Гонки на толокарах» прошли с аншлагом, изначально организаторы планировали участие 150 спортсменов, а в итоге приняли 177 детей. Несмотря на увеличившееся количество участников, никто не ушел без призов. Напомним, что в Гонке ребятишкам необходимо было преодолеть дистанцию в 20 метров на машинках-каталках. Самый юный участник – Осипов Демид, он в день проведения соревнований праздновал свой второй день рождения!

Победителями стали:

В группе от 2 до 3 лет:

Среди девочек:

1 место – Волкова Кира - 13,3 сек. (2 года 7 месяцев)

2 место – Таскаева Тамара – 15,8 сек. (2 года 6 месяцев)

3 место – Брызгалова София – 19,94 сек. (2 года 8 месяцев)

Победительницей в своем заезде также стала:

Мингалева Кира - 29,71 сек. (2 года 3 месяца)

Среди мальчиков:

1 место – Троегубов Илья - 10,49 сек. (2 года 9 месяцев)

2 место – Аристов Никита – 11,67 сек. (2 года 9 месяцев)

3 место – Кальмаметов Амир – 12,1 сек. (2 года 7 месяцев)

Победителями в своем заезде также стали:

Рюмцев Максим - 32,3 сек. (2 года 3 месяца)

Балин Степан – 13,5 сек. (2 года 9 месяцев)

Сидоров Тимофей – 13,47 сек. (2 года 1 месяц)

Головинов Данил – 14,0 сек. (2 года 9 месяцев)

В группе от 3 до 4 лет:

Среди девочек:

1 место – Анисимова Алиана – 11,2 сек. (3 года 7 месяцев)

2 место – Юркина Ксения – 11,98 сек. (3 года 1 месяц)

3 место – Ранг Ирина – 12,60 сек. (3 года 11 месяцев)

Победительницами в своем заезде также стали:

Абдуллина Юлия – 13,99 сек. (3 года 11 месяцев)

Кине Алена – 12,64 сек. (3 года 5 месяцев)

Среди мальчиков:

1 место – Перминов Матвей – 7,87 сек. (3 года 3 месяца)

2 место – Ишимцев Кирилл – 09,01 сек. (3 года 6 месяцев)

3 место – Шихов Максим – 10,89 сек. (3 года 7 месяцев)

Победителями в своем заезде также стали:

Цимфер Артем – 11,37 сек. (3 года 10 месяцев)

Злыгостев Арсений – 11,34 сек. (3 года 6 месяца)

В группе от 4 до 5 лет:

Среди девочек:

1 место – Ламбина Арина – 08,33 сек. (4 года 6 месяцев)

2 место – Таскаева Александра – 08,96 сек. (4 года 2 месяца)

3 место – Каленченина Валентина – 09,22 сек. (4 года 8 месяцев)

Победительницами в своем заезде также стали:

Смирнова Виктория – 09,66 сек. (4 года 6 месяцев)

Потапова Полина – 09,36 сек. (4 года 9 месяцев)

Радионюк Арина – 09,73 сек. (4 года 4 месяца)

Лотц Кира – 09,83 сек. (4 года 2 месяца)

Никандрина Юлия – 13,60 сек. (4 года 9 месяцев)

Среди мальчиков:

1 место – Арзамазов Виктор – 07,63 сек. (4 года 9 месяцев)

2 место – Кульмаметов Султан – 07,79 сек. (4 года 4 месяца)

3 место – Волков Константин – 08,13 сек. (4 года 10 месяцев)

Победителями в своем заезде также стали:

Бабушкин Ярослав – 12,77 сек. (4 года 8 месяцев)

Загваздин Виктор – 10,14 сек. (4 года 5 месяцев)

Савиных Иван – 08,70 сек. (4 года)

Суркарнаев Руслан – 08,85 сек. (4 года 3 месяца)

Пока малыши соревновались в скорости, а родители в изобретательности, гости мероприятия смогли индивидуальные консультации специалистов.

– Несмотря на то, что основное внимание было приковано к турнирам, гости мероприятия успели получить около 40 консультаций у педагога-психолога, логопеда, педиатра, заместителя председателя Общественной палаты г. Тобольска, специалистов Управления социальной защиты, Комитета земельных отношений и лесного хозяйства, Комитета по образованию, а также получить консультацию у психолога Центра профилактики и борьбы со СПИД и сдать экспресс-анализ на ВИЧ, – рассказала Елена Кашкарова, депутат Тюменской областной Думы, куратор федерального проекта «Крепкая семья».

Все участники, которые не стали победителями, получили поощрительные призы. Напомним, мероприятие состоялось 18 августа в СК «Центральный» в Тобольске.

ИСТОЧНИК KP.RU