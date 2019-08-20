2019-08-20T08:44:04+03:00
Общество

Улицу Одесскую в Тюмени откроют в сентябре

Строители постарались сохранить все зеленые насаждения
Вадим Бегун
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Совсем скоро в Тюмени откроется улица Одесская. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.Совсем скоро в Тюмени откроется улица Одесская. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.
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В Тюмени совсем скоро откроют для проезда улицу Одесскую. Подготовка к ее ремонту началась еще прошлой осенью. К слову, движение здесь должно было начаться раньше – строителям помешали инженерные сети, которые пришлось переносить.

– Сейчас подрядная организация «Пышмаавтодор» уплотняет щебеночное основание на улице Одесской – от Республики до 50 лет Октября. Затем здесь будет уложен асфальт, восстановлены тротуары и парковочные карманы. Откроем улицу до 15 сентября. Потом останется только установить ограждения, дорожные знаки и остановочные павильоны, – рассказал замдиректора департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Тюмени Евгений Сорокин.

Чиновник отметил, что на разных участках Одесской будет организовано двухполосное и четырехполосное движение. Так, автолюбители смогут повернуть с дополнительных правоповоротных полос на улицы 50 лет Октября, Энергетиков, Котовского и Республики.

Кстати, благодаря новой ливневой канализации дождевая вода из-под ног и колес будет уходить с Одесской гораздо быстрее, чем раньше. Во всяком случае, так заверяют в администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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