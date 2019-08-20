2019-08-20T08:16:32+03:00
Здоровье

Тюменская клиника выплатит 900 тысяч рублей за неудачную липосакцию

Женщина несколько месяцев не могла работать
Вадим Бегун
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Тюменская клиника заплатит 900 тысяч рублей за неудачную операцию.Тюменская клиника заплатит 900 тысяч рублей за неудачную операцию.Фото: Ольга Крыльцова
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Частная клиника Тюмени выплатит жительнице Салехарда почти миллион рублей за неудачно проведенную процедуру. Женщина специально проделала долгий путь, чтобы попасть именно туда.

Девушка приехала из Салехарда в тюменскую частную клинику для проведения процедуры липосакции. Но манипуляции прошли неудачно, что повлияло на здоровье пациентки: она несколько месяцев не могла работать. А после подала иск в суд на непрофессиональные действия медцентра.

– Салехардский городской суд в мае этого года вынес решение о возмещении женщине морального вреда, об утрате заработка, расходов на проведение судебной экспертизы и штраф клинике на общую сумму почти в 900 тысяч рублей, – прокомментировали в управлении Федеральной службы судебных приставов.

Там добавили, что должник отдавать долги не торопился. Таким образом, в отношении него пришлось применить принудительные меры взыскания с банковских счетов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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