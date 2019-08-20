Тюменская клиника выплатит 900 тысяч рублей за неудачную липосакцию
Частная клиника Тюмени выплатит жительнице Салехарда почти миллион рублей за неудачно проведенную процедуру. Женщина специально проделала долгий путь, чтобы попасть именно туда.
Девушка приехала из Салехарда в тюменскую частную клинику для проведения процедуры липосакции. Но манипуляции прошли неудачно, что повлияло на здоровье пациентки: она несколько месяцев не могла работать. А после подала иск в суд на непрофессиональные действия медцентра.
– Салехардский городской суд в мае этого года вынес решение о возмещении женщине морального вреда, об утрате заработка, расходов на проведение судебной экспертизы и штраф клинике на общую сумму почти в 900 тысяч рублей, – прокомментировали в управлении Федеральной службы судебных приставов.
Там добавили, что должник отдавать долги не торопился. Таким образом, в отношении него пришлось применить принудительные меры взыскания с банковских счетов.
ИСТОЧНИК KP.RU