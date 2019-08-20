2019-08-20T07:17:42+03:00
Общество

Тюменцы изготовят имбирные пряники с российским триколором

Мастер-класс для горожан пройдет в районе Моста влюбленных
Марина Васильева
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Фото пресс-службы администрации городаФото пресс-службы администрации города
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22 августа в России отмечается День Государственного флага Российской Федерации. Указ об установлении праздника президент Российской Федерации подписал 20 августа.

В преддверии знаменательной даты, в Тюмени пройдет мастер-класс, приуроченный ко Дню государственного флага. Сегодня, с 17 до 18 часов на набережной в районе Моста влюбленных любой желающий сможет научиться делать имбирные пряники.

- За приготовлением вкусной выпечки будут следить профессионалы. Это будут не обычные пряники, а маленькие флаги с покрытием из белой, синей и красной глазури, - отмечают организаторы мастер-класса.

Участие в мероприятии бесплатное.

ИСТОЧНИК KP.RU

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