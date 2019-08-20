Тюменцы изготовят имбирные пряники с российским триколором
22 августа в России отмечается День Государственного флага Российской Федерации. Указ об установлении праздника президент Российской Федерации подписал 20 августа.
В преддверии знаменательной даты, в Тюмени пройдет мастер-класс, приуроченный ко Дню государственного флага. Сегодня, с 17 до 18 часов на набережной в районе Моста влюбленных любой желающий сможет научиться делать имбирные пряники.
- За приготовлением вкусной выпечки будут следить профессионалы. Это будут не обычные пряники, а маленькие флаги с покрытием из белой, синей и красной глазури, - отмечают организаторы мастер-класса.
Участие в мероприятии бесплатное.
ИСТОЧНИК KP.RU