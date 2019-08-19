Тюменские ребятишки представят свои идеи и проекты о цифровом будущем

СЕГОДНЯ 20:36 2019-08-19T20:36:22+03:00

В Тюменской области стартовал конкурс для детей от 6 до 14 лет «Моя ИТ-идея»

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Ежегодный конкурс информационно-коммуникационных технологий «Моя ИТ-идея» стартовал в Тюменской области для детей от 6 до 14 лет. Он проводится с целью развития научного и практического интереса к сфере IT-технологий среди молодёжи, выявления и продвижения инновационных и творческих IT-идей и поддержки талантливых детей. Такие цели и задачи лежат в основе регионального проекта «Кадры для цифровой экономики», реализующегося в Тюменской области в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика» региональным департаментом информатизации.

На конкурсе «Моя ИТ-идея» ребятишки представляют свои идеи и проекты о цифровом будущем. Тематика работ – обширная: совершенствование компьютерной техники, программного обеспечения, инновационных цифровых технологий (в частности, искусственного интеллекта, дополненной и виртуальной реальности, робототехники).

Принять участие можно как индивидуально, так и командой не более трёх человек. Оцениваются работы по нескольким критериям: инновационность, оригинальность, степень проработанности проблемы, потенциальная практическая ценность и использование современных технологий для презентации своей идеи.

Авторы лучших работ будут награждены на торжественной церемонии в ноябре 2019 года на XII Тюменском цифровом форуме и выставке информационных технологий «ИНФОТЕХ-2019». Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо до 31 октября отправить заявку на адрес it-idea@72to.ru. Подробную информацию можно узнать на официальном сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU