В Тюменской области стартовала уборка зерна, картофеля и овощей

СЕГОДНЯ 19:48 2019-08-19T19:48:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Активная уборочная кампания стартовала в большей части районов Тюменской области. Как рассказали в департаменте агропромышленного комплекса региона, обмолот зерновых и зернобобовых культур уже ведёт почти сотня сельскохозяйственных предприятий. На сегодняшний день убрано 58 тысяч гектаров, валовый сбор составил почти 152 тысячи тонн при урожайности 26,1 центнеров с гектара.

Уборку картофеля ведут 11 предприятий из трёх районов Тюменской области. 211 гектаров дали более 6,7 тысяч тонн валового сбора корнеплода, урожайность при таких показателях составляет весомые 321 центнер с гектара.

Овощи открытого грунта (капусту, свеклу и морковь) также убирают. Восемь сельскохозяйственных предприятий убрали уже 81 га площадей, валовый сбор составил 3,4 тысячи тонн при урожайности 429 центнеров с гектара. При этом предприятия уже реализовали 914 тонн. Весомую урожайность при этом в текущем воду показывает капуста – 499 центнеров с гектара.

В Абатском, Тюменском и Исетском районах приступили к посадке озимых культур под урожай 2020 года, в большинстве районов ведётся основная обработка почвы.

Напомним, в 2018 году Тюменская область заняла первое место в России по урожайности овощей открытого грунта, а по урожайности картофеля, зерновых и зернобобовых культур сохранила лидерство в Уральском федеральном округе. В рамках региональной госпрограммы развития АПК на 2013-2020 годы в 2017 году сельхозпредприятия региона приобрели 285 единиц сельскохозяйственной техники на общую сумму свыше 1,4 млн рублей, в том числе 90 тракторов, 58 зерноуборочных и 10 самоходных кормоуборочных комбайнов и кормозаготовительных комплексов.

ИСТОЧНИК KP.RU