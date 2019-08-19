2019-08-19T19:27:48+03:00
Экономика

В Уватском районе сформированы 4 инвестиционные площадки для индустриальных парков

По мнению главы администрации Сергея Путмина, будущее района – это развитие производств
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Фото: https://www.uvatregion.ruФото: https://www.uvatregion.ru
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В Уватском районе на сегодняшний день сформированы 4 инвестиционные площадки для индустриальных парков, и их количество будет только увеличиваться. Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, к примеру, участок в 113 га около села Горнослинкино предназначен для размещения предприятий лесопереработки. Участок примыкает в федеральной трассе «Тюмень – Ханты-Мансийск», в полукилометре находится Свердловская железная дорога, а рядом протекает река Ингаир.

Другой участок, площадью 40 га, сформирован около посёлка Першино. Здесь планируется расположить предприятия по заготовке и переработке торфа. Дело в том, что в непосредственной близости находится месторождение «Першинское», объёмы запасов которого составляют 306 млн тонн. К площадке подходит межпоселковая дорога, есть линия электропередач. Удалённость от федеральной трассы составляет 5,2 км.

Участок в 108 га готов в Туртасе – здесь планируется разместить логистические центры и предприятия разных направлений. В Осинниковском сельском поселении сформирована площадка для индустриального парка, где два инвестора уже готовы размещать производства.

По словам главы администрации Сергея Путмина, Уватский район является самым крупным районом по площади на юге Тюменской области. Расположен он в непосредственной близости от основных нефте- и газодобывающих районов страны.

- Уват сохранил более 250 миллионов кубометров лесных запасов и огромное количество торфа, сапропеля, минеральной воды. Будущее района – это развитие производств, логистических центров, объектов торговли и придорожного сервиса в зоне доступности наших жителей. Если это удастся сделать сейчас, то через несколько лет нынешняя молодежь свяжет свою работу и жизнь с Уватом, - отметил Сергей Путмин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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