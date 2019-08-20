Деньги себе, карты ребенку: тоболячка присвоила найденное в автобусе портмоне

СЕГОДНЯ 07:49 2019-08-20T07:49:10+03:00

Тоболячка нашла в автобусе портмоне и решила оставить его себе. Фото - pixabay.com.

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Жительница Тобольска обнаружила в автобусе портмоне с деньгами и банковскими картами. Наличные она присвоила себе, а вот карточки отдала сыну подруги. Мальчик, недолго думая, также решил ими воспользоваться.

В дежурную часть тобольской полиции с заявлением о краже денежных средств обратился 26-летний местный житель. Он сообщил, что ему на телефон стали приходить смс-оповещения о снятии денежных средств с банковской карты. До этого его кошелек бесследно исчез.

– Карту мальчику дала 41-летняя безработная подруга его матери, которую уже задержали. Женщина призналась, что нашла портмоне в автобусе и забрала его себе. Наличные в размере 20 тысяч рублей она потратила на личные нужды, карточки же отдала сыну подруги. Он успел купить товары на общую сумму около 2 тысяч рублей. Документы уже возвращены законному владельцу, а вот материальный ущерб подозреваемая возместит позже, – рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

В ведомстве добавили, что тоболячка сейчас находится под подпиской о невыезде, на нее заведено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU