2019-08-20T07:00:28+03:00
Общество

Более семи километров дорог построят в этом году в Тюмени

Сегодня работы ведутся сразу на девяти улицах
Вадим Бегун
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В Тюмени строятся новые дороги.В Тюмени строятся новые дороги.Фото: Вадим Бегун
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В Тюмени на этот год запланировано построить более семи километров улично-дорожной сети. В администрации Тюмени обсудили проблемные моменты по этому поводу.

– Высокая степень готовности у строящихся участков дорог в жилом районе Березняковский, активно ведутся работы на улице Дмитрия Коротчаева в Казарово. Более 70% запланированных объектов построено в границах улиц Губернская – Заколужская – Московский тракт. Активные строительные работы ведутся на объектах в створе улиц Словцова и Бажова, Станционной, Энергостроителей, бульвара Щербины, Таллинской. Все идет по намеченному графику: устройство тротуаров (укладка тротуарной плитки), зеленой зоны, строительство дорожного полотна, – рассказали в пресс-службе администрации города Тюмени.

Стало известно, что в настоящий момент работы проводятся на улицах Ленина, Коммунистической, Моторостроителей, Карла Маркса, 30 лет Победы, 25 Октября, Минской, Циолковского, а также на участке Профсоюзная – Мало-Загородная. Работы по замене сетей теплоснабжения уже завершены на 8 объектах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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