Тюменец ограбил магазин, разбив вдребезги входную дверь

СЕГОДНЯ 06:20 2019-08-20T06:20:25+03:00

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В Тюмени мужчине захотелось выпить. Дожидаться открытия магазина он не стал, а сделал это самостоятельно. Правда, ключей у него под рукой не было.

Тюменскими полицейскими установлен факт попытки хищения имущества в одном из продовольственных магазинов областной столицы.

– Прямо на месте преступления удалось задержать 32-летнего ранее судимого безработного жителя города. В ходе проверки установили, что мужчина, разбив стекло входной двери, проник в магазин. Он пытался похитить продукты питания и алкогольные напитки на сумму 13 тысяч рублей. В настоящее время злоумышленник задержан, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Рецидивист может получить наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU