Тюменец ограбил магазин, разбив вдребезги входную дверь
В Тюмени мужчине захотелось выпить. Дожидаться открытия магазина он не стал, а сделал это самостоятельно. Правда, ключей у него под рукой не было.
Тюменскими полицейскими установлен факт попытки хищения имущества в одном из продовольственных магазинов областной столицы.
– Прямо на месте преступления удалось задержать 32-летнего ранее судимого безработного жителя города. В ходе проверки установили, что мужчина, разбив стекло входной двери, проник в магазин. Он пытался похитить продукты питания и алкогольные напитки на сумму 13 тысяч рублей. В настоящее время злоумышленник задержан, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Рецидивист может получить наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU