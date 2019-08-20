Несколько светофорных объектов отключат сегодня в Тюмени

СЕГОДНЯ 05:40 2019-08-20T05:40:24+03:00

Несколько светофоров погаснут в Тюмени сегодня. Фото: Ольга Крыльцова

Автомобилистам нужно следить за знаками на дороге

Изменить размер текста: A A

В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения сегодня, 20 августа, погаснут некоторые светофоры.

Так, с 9 утра до 17.00 отключение светофорных объектов произойдет на пересечении улиц Чаплина и Демьяна Бедного, улиц Велижанский тракт и 70 лет Октября, улиц П. Артамонова и С. Карнацевича, а также на пересечении улиц Суходольской и П. Артамонова.

– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.

ИСТОЧНИК KP.RU