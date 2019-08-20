Несколько светофорных объектов отключат сегодня в Тюмени
В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения сегодня, 20 августа, погаснут некоторые светофоры.
Так, с 9 утра до 17.00 отключение светофорных объектов произойдет на пересечении улиц Чаплина и Демьяна Бедного, улиц Велижанский тракт и 70 лет Октября, улиц П. Артамонова и С. Карнацевича, а также на пересечении улиц Суходольской и П. Артамонова.
– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».
Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.
ИСТОЧНИК KP.RU