2019-08-20T05:40:24+03:00
Общество

Несколько светофорных объектов отключат сегодня в Тюмени

Автомобилистам нужно следить за знаками на дороге
Вадим Бегун
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Несколько светофоров погаснут в Тюмени сегодня.Несколько светофоров погаснут в Тюмени сегодня.Фото: Ольга Крыльцова
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В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения сегодня, 20 августа, погаснут некоторые светофоры.

Так, с 9 утра до 17.00 отключение светофорных объектов произойдет на пересечении улиц Чаплина и Демьяна Бедного, улиц Велижанский тракт и 70 лет Октября, улиц П. Артамонова и С. Карнацевича, а также на пересечении улиц Суходольской и П. Артамонова.

– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.

ИСТОЧНИК KP.RU

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