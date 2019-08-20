Погода на 20 августа в Тюмени: безоблачное утро и хмурый вечер
Сегодня, 20 августа, в Тюмени погода порадует горожан безоблачным утром. Правда, уже в середине дня она изменится и будет пасмурной до самого вечера. Хорошо еще, что осадков не ожидается.
Температура воздуха ночью составит +12 градусов, днем потеплеет до 19 градусов тепла. Максимально воздух прогреется в этот день до +20. Вечером столбик термометра опустится до отметки +14 градусов. Ветер северо-восточный, 1 метр в секунду.
20 августа почитается память святого Марина воина; преподобного Пимена Печерского. В народе существовала такая поговорка относительно этого дня: «Пимены-Марины – не ищи в лесу малины». С этого дня прекращаются летние грозы и начинается листопад березы. В прежние времена заметили, если в этот день аисты готовятся к отлету, то осень будет холодной.
ИСТОЧНИК KP.RU