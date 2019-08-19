2019-08-19T13:41:26+03:00
Происшествия

Тюменский полицейский изготовил муляж бомбы и подбросил его в университет

Мужчина выплатил крупный штраф
Вадим Бегун
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Полицейский из Тюмени изготовил "бомбу" и сам же ее и обнаружил.Полицейский из Тюмени изготовил "бомбу" и сам же ее и обнаружил.Фото: Ольга Крыльцова
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Тюменский полицейский, пытаясь поднять панику, изготовил муляж бомбы и оставил его рядом с университетским общежитием. Когда мужчине назначили крупный штраф, ему было не до шуток.

Стало известно, что 21 мая этого года страж порядка сам же решил его и нарушить. Для этого, находясь на суточном дежурстве на территории Тюменского института повышении квалификации сотрудников полиции, изготовил муляж взрывного устройства.

– Он взял картонную коробку из-под обуви, на нее приклеил собственноручно изготовленную им пояснительную записку с надписью «БОМБА», упаковал коробку в черный полиэтиленовый мешок, обмотал его липкой лентой и оставил у одного из корпусов общежития. После полицейский вернулся к несению дежурства. В ходе обхода территории учреждения он сам и обнаружил муляж, – рассказали в пресс-службе Калининского районного суда Тюмени.

Там сообщили, что шутник показал подозрительную коробку старшему караула и дежурному университета. Люди, находящиеся на тот момент в общежитии, были эвакуированы прибывшими на место соответствующими службами. Полицейский позже полностью признал свою вину. Его оштрафовали на двести тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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