Кровь лилась ручьем: в Тюмени юноша поранил руку, перелезая через забор

СЕГОДНЯ 12:55 2019-08-19T12:55:19+03:00

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В Тюмени парень неудачно перелез через забор. Ключевую роль в его спасении стал очевидец.

Накануне, 18 августа, на улице 50 лет Октября прохожий увидел 18-летнего юношу, у которого кровь лилась ручьем из руки. Он тут же позвонил в скорую, заявив: «Парень в сознании, но ненадолго – много крови теряет». Бригада медиков прибыла на место происшествия через 7 минут.

– Тюменец разорвал руку до кости, когда перелезал через забор. К счастью, в этот момент поблизости оказался неравнодушный прохожий. Кровотечение было остановлено давящей повязкой, обмотанной вокруг раны. Фельдшеры скорой помощи, в свою очередь, обработали рану и наложили стерильную тугую повязку, а после доставили пациента в областную клиническую больницу № 2, где ему провели первичную хирургическую обработку раны, – рассказала пресс-секретарь тюменской станции скорой медицинской помощи Ирина Бердюгина.

Она отметила, что сейчас молодой человек находится под наблюдением хирурга. В ведомстве добавили, что за минувшие выходные была оказана помощь 1409 жителям города и региона. В стационары доставлены 650 пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU