«Приматы!»: мужчины с битой и «розочкой» делили парковку в Тюмени

СЕГОДНЯ 11:37 2019-08-19T11:37:27+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тюмени двое мужчин не поделили парковку. Решить конфликт они решили с помощью биты и «розочки».

«Вчера в центре города двое мужчин, предположительно, не поделили парковку. Итог: один из них схватился за биту, а второй за разбитое горлышко бутылки. Чем закончился конфликт, история умалчивает», – сообщает автор видеоролика, которое появилось в социальных сетях сегодня, 19 августа, утром. Тюменец вопрошает: «Неужели нельзя было решить все цивилизованно?»

Комментаторы стали живо обсуждать инцидент. Один из них назвал мужчин приматами, и этот комментарий набрал наибольшее количество «лайков». Другие комментаторы отмечают, что тюменцы стали агрессивнее. Это обстоятельство они связывают с тем, что в областном центре попросту стало проживать больше людей.

ИСТОЧНИК KP.RU