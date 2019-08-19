Маршрут №46 изменит свое движение в Тюмени

СЕГОДНЯ 10:22 2019-08-19T11:02:00+03:00

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В Тюмени изменится схема движения муниципального маршрута регулярных перевозок № 46, который следует от жилого комплекса «Звездный городок» до улицы Таллинской. Новая схема начнет действовать уже с воскресенья, 25 августа.

Стало известно, что из новой схемы движения исключаются промежуточные остановочные пункты «Театр «Ангажемент», «Тюменский микрорайон» (в прямом и обратном направлении), «МЖК», «Сквер Депутатов» (в сторону улицы Пермякова).

– Маршрут будет следовать по улицам Монтажников, Федюнинского и Пермякова. В схеме появятся остановки «Жилой комплекс «Юбилейный», «Микрорайон Суходольский» (в прямом и обратном направлениях), «Микрорайон Видный», «Микрорайон Ямальский-1», «Торгово-развлекательный центр «Остров», «улица Прокопия Артамонова», «улица Евгения Богдановича» (в прямом и обратном направлениях), «Третий микрорайон» (в сторону улицы Широтной), – рассказали в «Тюменьгортрансе».

Там также сообщили, что расписание для пассажиров общественного транспорта доступно в мобильном приложении «Тюмень. Транспорт», а также по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722 и на остановках.

ИСТОЧНИК KP.RU