Прокуроры нашли реальную угрозу безопасности тюменского судоходства

СЕГОДНЯ 10:00 2019-08-19T10:00:49+03:00

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Тюменские мосты недостаточно оснащены огнями. В этом обстоятельстве прокуроры увидели угрозу безопасности судоходства.

– На автомобильных, пешеходном и железнодорожном мостах через реку Тура в границах города Тюмени отсутствовали в необходимом количестве габаритные щиты и огни, не горели верхние и нижние створные огни, отсутствовала подсветка с внутренней стороны опор судоходного пролета мостов. Это реальная угроза безопасности, поскольку судоводителям в ночное время не могут правильно оценить обстановку на реке и выбрать верный маршрут следования, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ведомстве добавили, что руководители управления автомобильных дорог, МБУ «Тюменьгормост» и Свердловской дирекции инфраструктуры – Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД» получили представления. По итогам их рассмотрения нарушения устранены, а виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Прокуроры также сообщили, что два виновных лица предприятий, ответственные за содержание на мостах средств навигационной обстановки, заплатили штрафы.

ИСТОЧНИК KP.RU